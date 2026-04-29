拮抗する展開が予想されたカードは、蓋を開けたら衝撃の秒殺KO決着。試合を見守っていたグラビアアイドルも思わず「はやっ」。素で驚くほど電光石火の劇的決着だった。【映像】グラドルも“驚愕”の秒殺KO4月26日、後楽園ホールで開催された「RISE197」。塚本望夢（team Bonds）と伊藤琉之助（EX ARES）の対戦は、1ラウンド開始わずか65秒で決着。フライ級連敗から階級を上げて挑んだスーパーフライ級戦で、塚本が進化を発揮し