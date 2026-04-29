タレントの山口智充（57）が28日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との再会ショットを公開した。「ぐっさん家 に 三浦りょう太 君が来てくれました」と東海テレビの冠番組「ぐっさん家」にJ3福島の元日本代表FW三浦知良の長男で、俳優の三浦りょう太（りょうはけものへんに寮のうかんむりなし）とのツーショットを披露した。「もちろんサプライズで」と山口。「昨年ドラマでご一緒して以来約1年ぶりの再会！」とつづっ