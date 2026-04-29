岩手県大槌町の山林火災は、発生から29日で1週間です。消火活動や雨の影響で火の勢いは弱まりましたが、鎮圧には至っていません。大槌町の中心部から中継です。28日の昼過ぎから断続的に雨が降っている大槌町ですが、今もぱらぱらと雨が降っています。山林を見てみますと、雨の影響か、火の手や延焼は確認できず、煙の量が少なくなっているように見えます。そして、町中に漂っていた焦げ臭いにおいもやわらいでいるように感じます