お笑いコンビ、ドランクドラゴンの鈴木拓（50）が28日夜、自身のXを更新。後輩らに「さん」付けを要請した。鈴木は「あの〜なんでもいいんですけど〜」と切り出し、「僕も一応先輩なんで、ドランク鈴木と呼び捨てにするんじゃなくせめてドランク鈴木さんと【さん】つけて貰えないかな〜」と述べた。そして「あんまり先輩と思われてないかもだけど〜」と自虐的にぼやいた。この投稿に対しお笑いタレント堤下敦が「どうしたの？鈴木