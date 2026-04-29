定年後に再雇用を勧められたとき、受けるべきか迷う方は少なくありません。年収が下がることへの不安がある一方で、退職後の時間をどう使うかも大きな問題です。ご夫婦の間でも、収入を重視する考えと、自由な時間を大切にしたい考えに分かれることがあるでしょう。 そこで本記事では、退職後の再雇用を考える際に確認したい点や、老後の働き方を決めるときの考え方について解説します。 退職後の再雇用は収入だけ