2026年4月1日から自転車にも青切符が導入され、自転車の｢ながらスマホ｣に対する取り締まりが強化されました。しかし、「信号待ちで止まっているときのスマホ確認も違反になるのだろうか」と疑問に感じる方もいるでしょう。 本記事では、自転車に導入された青切符についてや、信号待ちのスマートフォン（スマホ）確認が違反になるのかなどについて解説します。 自転車にも導入された青切符とは？ 2026年4月1