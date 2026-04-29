『ラ・ラ・ランド』（2017）や『哀れなるものたち』（2024）などのエマ・ストーンと、『スター・トレック』『ワンダーウーマン』シリーズのクリス・パインが、ロマンティック・コメディ映画『ザ・キャッチ（原題）』で共演することが明らかとなった。米が報じている。 ユニバーサル・ピクチャーズによる本作は、2027年5月21日に米国公開予定。“2人芝居”のロマンティック・コメディ