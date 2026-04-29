出産を控えたナム・ボラが、臨月間近の姿でテレビに登場する。気になる胎教について語った。【写真】BTS・Vのおかげ？ナム・ボラの息子4月29日夜放送の人気バラエティ『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』では、妊娠8カ月のナム・ボラがスペシャルMCを務める。（写真＝KBS2）ナム・ボラ6月に出産予定のナム・ボラは、順調に成長している胎児のエコー写真を公開。もう一人のMC、キム・ジョンミンが「お母さんに似ていて