◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月28日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が28日（日本時間29日）のマーリンズ戦前に会見に臨み、投手専念での出場となる大谷翔平投手（31）について話した。大谷はこの日の試合には打者としては出場せず、今季2試合目の投手専念での出場。今季初めての中5日での登板となる。指揮官は投手専念の狙いについて「翔平には今夜、投球に集中する一番いい機会