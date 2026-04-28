声優の早見沙織が28日、東京・新宿バルト9で行われた劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（5月8日全国公開）の完成披露上映会に登壇した。サプライズゲストとして、柔道家の阿部一二三選手、阿部詩選手も登場し、会場を大いに盛り上げた。 アニメ『魔法科高校の劣等生』シリーズは、魔法が現実の技術として確立された2096年を舞台に、魔法師の育成機関に通う兄妹の物語を描く。シリーズ累計発行部数は3000万部ログインして続