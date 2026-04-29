言葉のつながりに注目して、共通する響きを見つけ出すひらがなクイズです。今回は、文明を支える強靭な材料、表現の世界で欠かせない装束、そして私たちの暮らしを便利にする身近な素材をピックアップしました。足りない2文字を丁寧にイメージしてみてください。頭をすっきりと整えながら、正解を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーるこ□□ゅーむぷら□