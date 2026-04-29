元Sexy Zoneの中島健人さんは4月27日、自身のInstagramを更新。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんと海外で撮影した動画を公開し、反響を呼んでいます。【動画】中島健人＆ミセス大森の海外ショット「どんな会話をしているのかめっちゃ気になる」中島さんは「素敵なbreakfastの思い出 in NY」とつづり、1本の動画を投稿。大森さんとアメリカ・ニューヨークのダイナーで朝食を食べたり、街を散歩したりする様子です。2人の会話の音声は