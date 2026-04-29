阪神がヤクルトに敗れ首位陥落。守備のミスが大量失点につながり、ディフェンス面の綻びが目立つ一戦となった。問題となったのは2回裏。先頭打者の三塁ゴロを三塁手・佐藤輝明がさばくも悪送球し、出塁を許した。その後、7番の古賀優大が右中間にフライを打ち上げた場面では、中堅手・福島圭音と右翼手・森下翔太が互いに譲り合い、打球を処理できず先制点を献上した。これらのプレーについて、28日放送のCSフジテレビONE『