サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）が28日、自身のインスタグラムを更新。日本ハムや阪神などで活躍し、日本代表としてWBCにも出場した糸井嘉男氏（44）との競技を超えたレアな元日本代表ショットを公開した。「#DAZNの大阪拠点が誕生するということで『DAZN Osaka Launch Party』♪でした」と報告。「京都出身で同い年の#糸井嘉男さんと」と糸井氏とのツーショットを披露した。「これまでも色々な繋がりでお名前は知って