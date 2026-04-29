【北京共同】北朝鮮メディアは29日、金正恩朝鮮労働党総書記が国防省の中央軍楽団の創立80年を記念する演奏会を28日に鑑賞したと報じた。金氏は、軍隊を鼓舞する楽団の演奏は「いかなる武器とも比べられないほど大きな威力を発揮してきた」と称賛し、楽団と記念写真を撮った。