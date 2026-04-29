心に余裕がないのは「入力（ インプット）」が多すぎるから ちょっとした時間にもスマホを取り出し、SNSをチェックするのが習慣になっていませんか。「入力（インプット）」の多い生活が続くと、知らず知らずのうちに、心に闇や影を溜めていることも。その存在に気づき、外に出すことが大切なあなたの心を守ります。 スマホと自分の間に境界線を引く どんな場所にいても、ふとした瞬間に私たちを「外側の世界」へと引き戻