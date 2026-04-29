オモダカは野生の小さなクワイ！オタマジャクシ状の根茎が特徴 オモダカ オモダカ科 野生の小さなクワイ 浅い池沼や湿地帯、水路などに群生する水生植物で、代表的な水田雑草のひとつ。根が深くて引き抜きにくい上に、無理に引っ張ると地下茎がちぎれ、塊茎が土中に残ってしまうので駆除が難しい。おせちの具材として知られるクワイはオモダカの栽培変種で、場所によってはクワイとオモダカの中間的な個体も見られるが、