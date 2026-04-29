ヤコブの愛（いと）し子、ヨセフ どん底に落とされた男がもっていた夢判断の能力 ヤコブには12人の子どもがいました。なかでもヨセフのことをとくに愛していたのです。このため、ほかの兄弟からねたまれてしまいます。 しかもヨセフは、兄たちが自分にひれ伏すことを予言するような夢をみたと話し、さらに憎しみをかき立ててしまうのです。 腹を立てた兄たちはヨセフを穴に投げ込んでしまいます。そこに商人たちが通りがかり