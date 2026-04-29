今回は、不倫相手からのプレゼントを妻にバカにされたエピソードを紹介します。奥さんとは不仲だって聞いていたのに…「彼氏と付き合って半年頃、彼氏には私とは別に婚約者がいることが分かったんです。別れようとしましたが、『婚約破棄するから待っててほしい』と言われたんです。でも結局彼氏は婚約者と結婚したんです……。それでも彼氏には『妻とは不仲なんだ。本当に愛しているのはお前で、妻とは離婚するから待ってて』と言