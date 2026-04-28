パリ発のヴィーガンネイル「マニキュリスト（manucurist）」が、指先を健やかに整えるネイルトリートメント「ケラチンブースター」（15mL 3520円）と「コンセントレートパーフェクター」（10mL 4180円）を5月13日に発売する。公式オンラインショップ、京都BAL店、伊勢丹新宿店ビューティーアポセカリーで取り扱う。【画像をもっと見る】ケラチンブースターは、ネイルカラーの合間に取り入れる集中ケア用ネイルトリートメント。