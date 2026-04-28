アマゾン（Amazon）共同創業者のジェフ・ベゾス（Jeffrey Bezos）による気候変動対策基金「ベゾス・アース・ファンド（Bezos Earth Fund）」が、ファッションおよび繊維産業のために3400万ドル（約54億円）の助成金を拠出すると発表した。合成繊維の代替となる持続可能な次世代素材の研究開発に充てられるという。【画像をもっと見る】助成金の支援先には、ニューヨークファッション工科大学（Fashion Institute of Technology