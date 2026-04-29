― ダウは25ドル安と4日続落、オープンAIの目標未達報道で半導体関連株などに売り、SOX続落 ― ＮＹダウ 49141.93 ( -25.86 ) Ｓ＆Ｐ500 7138.80 ( -35.11 ) ＮＡＳＤＡＱ 24663.80 ( -223.30 ) 米10年債利回り4.352 ( +0.017 ) ＮＹ(WTI)原油 99.93 ( +3.56 ) ＮＹ金 4608.4 ( -85.3 ) ＶＩＸ指数17.83 ( -0.19 ) シカゴ日経225先物 (円建て)59140 (