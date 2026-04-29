◇プロ野球セ・リーグ 広島11-1巨人(28日、東京ドーム)広島のセカンド菊池涼介選手の好守備を日本テレビの中継で解説を務めた長野久義さんが称賛しました。6回、吉川尚輝選手の打球が床田寛樹投手のグラブを弾き、高いバウンドとなりますが、名手・菊池選手が冷静に捕球。流れるようなスローイングでアウトにしました。この時床田投手はノーヒットノーランを継続中。長野さんと一緒に解説を務めた高橋由伸さんは「この守備は大きい