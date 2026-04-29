ロシアとの消耗戦が続くウクライナは、今年前半のうちに無人車両など地上ロボット2万5000台を投入し、生身の兵士たちに代わり任務につく計画を発表した。前線では、ドローンと地上の無人兵器のみでロシアの陣地を占領。史上初めて無人兵器が人間の兵士を捕虜にした例も報告されている。急速に変わりつつある戦場の姿を探究する。（日本テレビ国際部 富田徹）■無人兵器が陣地を制圧…人間を捕虜に人類は数千年かけて武器を発達させ