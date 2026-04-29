窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演するドラマ『外道の歌 SEASON2』がDMM TVで独占配信中。窪塚と亀梨が“復讐屋”のバディ、カモ＆トラとして濃厚なドラマを紡ぎ、視聴者をくぎづけにしている。初共演となったシーズン1に引き続き、静と動とも言える正反対のバディを体現する中で、お互いへの感謝をあふれさせた二人。カモ＆トラの魅力や、40代の働き方を息ぴったりに語り合った。【別カット】ギャップがメロすぎ！かわいいポー