アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの長女で、名門女子大学スペルマン大学に在学中のザハラ。入学後の自己紹介でピット姓を名乗らなかったことでも注目を集めたが、最近のイベントでは母との絆についてスピーチし、一方父については一切触れなかったという。【写真】アンジェリーナ・ジョリーそっくり！娘シャイロがK‐POPのMVに出演MailOnlineによると、ザハラは現地時間4月26日、学生社交クラブ「アルファ・カッ