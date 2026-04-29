女性デュオ・Kiroroの玉城千春が26日、豪華客船内でサプライズで誕生日を祝福されたことを明かした。 【写真】ホントに海の上なの広い部屋に誕生日の飾り付けケタ違い 玉城は「MSCベリッシマジャパネットクルーズ船で歌ってきました～」と報告。MSCベリッシマは全長315mを誇る大型客船で日本発着最大級の大きさを誇る。シアターでショーを楽しめるなど施設も充実しており、料理やスイー