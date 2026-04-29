映画「ハリエット」や「ウィキッド」などで知られる女優のシンシア・エリヴォと俳優のガイ・ピアースが、ミュージカルドラマ「The Road Home」にキャスト入りした。南アフリカ出身のジャズミュージシャン、ミリアム・マケバとトランペット奏者ヒュー・マセケラを描く新作に向けては「シルバートン・シージ」のターボ・ラメッツィも出演が決定している。 【写真】特徴的な歯の隙間