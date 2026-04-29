ヘンリー王子が、自身は「これからも王室の一員であり続ける」と語った。また国際問題について発言し続ける考えも明らかにしている。2020年に公務から退き、アメリカに移住したヘンリー王子は、現在も続けている海外活動への批判に対し、口止めされることはないと強調した。 【写真】笑顔のヘンリー王子とメーガン妃 今週、戦争の影響を受けた地域を支援するためウクライナを訪問。慈善団体HALOトラ