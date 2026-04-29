札幌の西野奨太「決して楽ではない環境で、同じような境遇で頑張ってきた」北海道コンサドーレ札幌のDF西野奨太が、苦楽をともにしたFW大森真吾の劇的決勝ゴールを祝福した。札幌は4月25日、明治安田J2・J3リーグ第12節でいわきFCと対戦し、後半アディショナルタイムの2発で2-1の逆転勝利。リーグ戦で3年ぶりのゴールを決めた大森と、キャプテンを務めた西野は熱く抱擁した。札幌は前半20分、MF山中惇希に先制点を許して試合を