ディズニーの珠玉の音楽をオーケストラとヴォーカリストの生演奏でお届けする「ディズニー・オン・クラシック」「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」の公演をさらに盛り上げる、オリジナル・コンサートグッズが登場します！今回は、定番のパンフレットやペンライトをはじめ、普段使いもできる可愛いアイテムたちを紹介していきます☆ 「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」