4月29日は「昭和の日」だ。かつては昭和天皇の誕生日として「天皇誕生日」と呼ばれていた日であり、昭和という時代そのものを振り返る祝日として再定義された。 戦争と復興、高度経済成長という激動の時代を内包した昭和を考えるとき、避けて通れないのが「神道」と「神社」、そして天皇の存在だ。 神社とは何か、と問われると、多くの人は「初詣に行く場所」「お願い事をする場所」といったイメージを思い浮かべるだろ