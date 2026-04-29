普段は社長秘書として働く“ポーカーOL”。かつてミスコンも制した才色兼備の実力派のドレス姿が話題となっている。【映像】美人すぎる“社長秘書”ポーカーOL、艶やかドレス姿美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。6人中4人がAQOP初出場となった今テーブル。5人目として登場したカンナ（戸川栞那）もその1