「実は、面接官5名のうち4名が私を不採用にしたらしいんです。でも、バラエティ班の制作部長が…」【衝撃写真】乳がん→乳房再建手術から12年…「水着を着れるほど」元気になった元女子アナ芸人学生時代、「内定ゼロ」で卒業を迎えたお笑い芸人の小林アナ。それでも諦めなかった彼女は、新潟県の地方局でチャンスをつかむ。だが、順調に見えたキャリアは「社内恋愛の失敗」で暗転することに──。異色のキャリアを歩み続ける彼女