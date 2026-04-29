【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23日ー26日）【映像】峠道で175km/h到達！驚異の全開アタックWRC（世界ラリー選手権）の今季第5戦がスペインのカナリア諸島で開催され、日本人ドライバーの勝田貴元は表彰台を逃したものの、総合4位でフィニッシュ。最終ステージではツイスティな峠道で時速180キロに迫るトップスピードの全開アタックを見せ、ファンの度肝を抜いた。競技最終日デイ4の最終パ