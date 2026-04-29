老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、厚生年金加入期間が4年ある1963年生まれの女性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。Q：1963年12月生まれ女性。厚生年金に4年加入していました。特別支