LINEリサーチは、男子高校生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：たくろう2位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに大きな注目を集めており、独特な空気感の漫才が支持されています。男子高校生以外のすべての層で1位を獲得