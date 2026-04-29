タレントの板野友美さんは4月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートから美脚があらわになった姿を公開しました。【写真】板野友美の美脚際立つミニスカコーデ「いつ見ても可愛い」板野さんは「ミニスカコーデ」とつづり、9枚の写真を投稿。黒いトップスに丈の短いバルーンスカートを合わせ、ニーハイソックスを着用したコーディネートです。美しい脚があらわになっています。カフェのような室内で窓辺にたたずむ姿や、屋外で