米議会議事堂＝2025年9月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会下院の野党民主党議員約70人は28日、中国の自動車メーカーが米国市場に参入することを認めないようトランプ政権に要求した。トランプ大統領が1月、中国メーカーの米国内での製造、販売を容認するかのような発言をしたことを受け、5月の米中首脳会談を前に警戒感が高まっている。ロイター通信によると、自動車業界の主要5団体も3月、トランプ政権に同様の要