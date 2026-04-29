人気レースクイーンの央川かこ（31）が28日夜、自身のインスタグラムを更新。つやつやストレートヘアを披露した。「おとといのレースで雨に濡れて髪がバキバキになってしまったんだけど」と雨と霧の影響で決勝レースが中止となったスーパーフォーミュラ第3戦（大分・オートポリス）を振り返りつつ、「いつものトリートメントに追いトリートメントしてもらってつやつやに戻った」と美容室を訪れたことを報告。つやつやストレ