「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）広島が今季最多の１８安打１１得点で連敗を３で止めた。坂倉将吾捕手が３ランなど４打点の大暴れ。九回には佐々木泰内野手にソロ、矢野雅哉内野手が３ランが飛び出した。先発・床田寛樹投手は８回１失点で今季初勝利。３得点以上は９試合ぶり。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−先制した後に飛び出した坂倉の３ランも大きかった。「もちろん、もちろん。小園と