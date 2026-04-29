◆ 前回登板から厳しいマウンドが続く阪神の才木浩人が集中打を浴び、わずか2回6失点で降板した。本来の投球とはほど遠く、序盤から試合の主導権を渡す苦しい内容となった。初回から甘く入るボールが目立った。2番・丸山和郁に安打を許すと、続く3番・内山壮真の打席で盗塁を決められ、さらには四球。一死一・二塁のピンチを招いたが、4番・サンタナの打球を遊撃手・小幡竜平が好捕。鋭い打球をさばいて併殺に仕留め、なんとか