父親が亡くなった直後は、葬儀の手配や親族への連絡など、短期間で多くの対応が必要になります。葬儀社から見積もりを提示され、「父の口座から支払ってよいのか」と迷う人もいるでしょう。さらに、父親に借金がある可能性がある場合は、支払い後に相続放棄できるのかも気になる点です。 そこで本記事では、葬儀費用の支払いと相続放棄の関係について解説します。 父の口座から葬儀代を支払える場合がある 父親の