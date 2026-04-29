自動車税の納付書が届くたびに、なぜこの金額なのかと疑問に感じる人は少なくありません。自動車税は走った距離ではなく、車の区分と排気量などの条件で決まる税金です。 特に自家用の乗用車は排気量で段階的に税額が変わります。自分の車がどの区分で、どの排気量帯に入るのかを知ると、納付額の理由がすっきりします。 自動車税は車の区分で決まり、乗用車は総排気量が基本になる 自動車税は車種に応じて税額が