歌手チャン・ジェインが、驚きのスタイルで視線を集めた。4月27日、チャン・ジェインは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】チャン・ジェインの“あられもない”姿公開された写真には、ヘアケアブランドのイベントに出席したチャン・ジェインの姿が収められている。彼女は、デコルテラインがあらわになったチューブトップにホワイトのパンツを合わせた清楚なスタイリングを披露。アップヘアでエレガント