◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンターブルージェイズ岡本和真とレッドソックス吉田正尚が、ともにスタメン出場し「侍ジャパン対決」が実現。一方でマウンド上では、ブ軍右腕イエサベージ、レ軍左腕トーリと、両軍の若手超有望投手の投げ合いが注目される。２２歳のイエサベージは、昨年９月にメジャー昇格し、ワールドシリーズの”大谷斬り”など、ポスト