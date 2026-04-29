お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）と静岡の実家に帰省し、両親やにこりちゃんとの家族のひとときの様子を動画で公開した。【動画】「気づいたら満面の笑みで見てたwww」一家“顔出し”で実家での様子を披露した西野未姫西野は「アンパンマンが大好きな孫のためにいろんなアンパンマンをプレゼントするじぃじと