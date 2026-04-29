「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）広島の佐々木泰内野手が、九回に２号ソロを放った。弾丸ライナーが真っ赤な左翼席の最前列に突き刺さった。佐々木が出場１６試合ぶりのアーチとなる２号ソロをマーク。「みなさんの勢いに乗せてもらった感じかなと思います」と猛打の波に乗って、快音を響かせた。６点リードの九回１死。北浦の投じた初球の１４７キロをフルスイングで捉えた。内角の難しいボールだったが、腕を