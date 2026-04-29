総務省統計局の『家計調査』によると、高齢単身無職世帯は可処分所得が月約11.8万円に対し、消費支出は約14.8万円と、毎月赤字となる実態が明らかになっています。年金生活では、ちょっとした出費の増加も大きな負担になりかねません。長野県でひとり暮らしをするリツコさん（69歳・仮名）も、夫を亡くした後、年金月18万円で穏やかな生活を続けてきました。しかし、娘たちが孫を連れて頻繁に訪れるようになり、その日常は少しずつ