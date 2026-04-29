見上愛・上坂樹里が主人公を務める連続テレビ小説『風、薫る』（総合、月曜〜土曜午前８時ほか）。看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直美の2人が、看護婦養成所で共に学び、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長する物語。原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社刊）